Noise Is For Heroes #30

Puntata numero trenta con Kevin Richard Martin, questa volta in versione The Bug in compagnia di Felicia Chen alias Dis Fig, l’indimenticabile Mika Vainio sul palco dell’Atonal, il nuovo di Idris Ackamoor coi suoi Pyramids, quei caciaroni dei Metz e i Roots Magic che rileggono in maniera magistrale la storia del blues: per voi questo e altro, sempre su Fango Radio.

Playlist

Forever – The Bug ft Dis Fig

Chiroptera – Jac Berrocal, David Fenech, Vincent Epplay

Mean Black Cat Blues – Roots Magic

Liberation Of The Mystics II – Foudre!

Animal Électrique 2 – Reinhold Friedl & Erick Abecassis

VI (25082016235210179 – Live In Berlin Atonal 2016) – Mika Vainio

Somniloquy – Akhlys

A Boat To Drown In – Metz

Virgin – Idris Ackamoor & The Pyramids