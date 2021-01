Noise Is For Heroes #29

Nella prima puntata dell’anno abbiamo preparato una playlist che riassume il meglio del 2020 in musica: un Sun Araw nuovamente sugli scudi, gli Oranssi Pazuzu con quello che, a giudizio della nostra redazione, va considerato il disco dell’anno, gli italiani Nero Di Marte, Kevin Richard Martin, sempre ben presente nelle nostre pagine, un acquerello dei fratelli Eno, la malinconica eleganza del nuovo Actress, la nostalgia esibita di Oneohtrix Point Never e altro ancora.

Playlist

Catalina – Sun Araw

Kuulen Ääniä Maan Alta – Oranssi Pazuzu

O Antropoceno – Deafkids & Petbrick

Semicerchi – Nero Di Marte

Nothing Lasts Forever, and Nothing Will Ever Be The Same Again – Kevin Richard Martin

Iris – Roger Eno and Brian Eno

Unity and Struggle – Sara Serpa

Sinning – The Soft Pink Truth

Many Seas, Many Rivers – Actress (feat. Sampha)

Lost But Not Alone – Oneohtrix Point Never