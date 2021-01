Noise Is For Heroes #28

Per l’ultima puntata del 2020 abbiamo scelto sette tracce dal minutaggio generoso, fra le quali trovano spazio l’acclamata collaborazione fra Mark Fell e Will Guthrie, quella fra Thisquietarmy e Away, due dischi Pyroclastic Records e il nuovo lavoro di Nàresh Ran. Torneremo nel 2021, sempre su Fango Radio.

Shutter – Knut

House Of Leaves – Eric Revis

Diffractions 1 – Mark Fell & Will Guthrie

Beta 0000 0100 – Thisquietarmy X Away

The Science Of Why Devils Smell Like Sulfur – Junk Magic

Veglia – Nàresh Ran

Christmas Commercial – John Baker