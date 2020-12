In questa puntata troverete un nome caldissimo del 2020, quello dei Sault, un nome a noi carissimo, gli emiliani Iran, i pazzissimi Cult Of Riggonia, l’inatteso secondo round degli Autechre e altro ancora, sempre sulle frequenze di Fango Radio.

The Beginning & The End – Sault

Regium Lepidi – Iran

Groshings – Cult Of Riggonia

marhide – Autechre

Sleeping In – Jesu

Out Past The Dark – A-Sun Amissa

Twice Dreamt – Ingrid Laubrock

Angelene’s Desert – Nero Kane

Domani – WOW