Noise Is For Heroes #26

Puntata 26 con il free jazz millesimato di Henry Grimes, Anna Von Hausswolff, che abbiamo da poco intervistato, e Massimo Pupillo, che abbiamo intervistato qualche tempo fa ma sempre protagonista di ottime prove, soliste come stavolta o in team. Scoperte sorprendenti come Rosa Anschütz, conferme come nel caso di Blutwurst e Tiresia, grandi successi con gli Idles.

Playlist

Fish Story – Henry Grimes Trio

In Between – Tiresia

The Untold Wake – Benjamin Finger & James Plotkin

Outside The Gate (For Bruna) – Anna Von Hausswolff

The Black Iron Prison – Massimo Pupillo

Parva Lumina – Blutwurst Ensemble

Communion III – Passed

Soft Resource – Rosa Anschütz

A Hymn – Idles

Seven Storey Mountain VI (excerpt) – Nate Wooley