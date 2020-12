Noise Is For Heroes #25

Nella puntata 25 del nostro podcast abbiamo dato spazio al nuovo – atteso, discusso – disco degli Autechre, il primo di un dittico a sorpresa; restando in ambito sorprese, trovate anche il “nuovo” dei Mr. Bungle, il primo dopo una pausa di più di venti anni. A proposito, invece, di dischi chiacchierati, ecco quello di Oneohtrix Point Never, fresco di ospitata allo show di Jimmy Fallon, con tanto di Eli Keszler al seguito. E poi Kevin Richard Martin, John Carpenter, Mana e altro ancora…

Playlist

Ancestral Recall – Emma Ruth Rundle & Thou

Livido – Collars

Stable Off – JeGong

Skeleton – John Carpenter

Berber Pendulum – Mana

Requiem – Kevin Richard Martin

r cazt – Autechre

The Whether Channel – Oneohtrix Point Never

Cicatriz – Kamixlo

Living For Nothing – Horror Vacui

Bundle Grind – Mr. Bungle