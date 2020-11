In questa puntata, fra le altre cose: i sintetizzatori di Marta De Pascalis e quelli di Philippe Petit, i tamburi di Cevdet Erek e le radioline di Zumtrio. Sempre dalle frequenze di Fango Radio.

Playlist

Curse – Wojtek

Kirast – Cevdet Erek

Sonus Ruinae part 1 – Marta De Pascalis

California – Zumtrio

Return To Tomorrow… Is This The End? – Philippe Petit

Akte X – Briqueville

Book Of Hate – Dropdead