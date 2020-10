Noise Is For Heroes #23

Quanti gruppi della Macedonia del Nord conoscevate? Eccovene uno fortissimo. Avete già ascoltato il nuovo di A Certain Ratio? Dei Fleet Foxes? Di quel cucciolone di Marilyn Manson? Nella puntata 23 di Noise Is For Heroes trovate anche il Maestro Morricone con il fido Bruno Nicolai fuori da una raccolta monstre appena uscita. Da questa settimana avete anche il link a Fango Radio sulla sidebar del nostro sito, così non dovete nemmeno scomodare Alexa a cercare la vostra trasmissione radio preferita.

Playlist

Gori (Skopje) – Anastasia

Yo Yo Gi – A Certain Ratio

The Illuminator – Deradoorian

Studio – Ennio Morricone

Cromosfera – Bruno Nicolai

Sweat-drenched Wreck – Deafkids & Petbrick

Red, Black and Blue – Marilyn Manson

IIII – Riccardo La Foresta

Quiet Air/Gioia – Fleet Foxes