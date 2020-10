Noise Is For Heroes #22

Dopo l’apertura impro-noise da parte di un terzetto d’eccezione, singolare tour del viterbese con Anna Von Hausswolff in visita a Bomarzo e Spencer Clark a Caprarola, in compagnia dell’“etrusco” Francesco Cavaliere; in più Alessandra Novaga che ci porta di nuovo al cinema, gli Ehnahre, che ci piacciono sempre un botto, e l’insolito metal degli Ottone Pesante. Jim O’Rourke, Marja Ahti, Ulver e She’s Analog completano la playlist della ventiduesima puntata del podcast griffato The New Noise.

Playlist

And We Went Home (excerpt) – Merzbow, Mats Gustafsson, Balazs Pandi

Sacro Bosco – Anna Von Hausswolff

Tuchulcha – Francesco Cavaliere and Spencer Clark

The Currents – Marja Ahti

Poppies In The Morning – Alessandra Novaga

Shutting Down Here (excerpt) – Jim O’Rourke

The Birds Have Vanished – Ehnahre

Matrice Human – She’s Analog

Tentacles – Ottone Pesante

A Thousand Cuts – Ulver