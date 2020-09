Noise Is For Heroes #21

Ritorna dopo la breve pausa estiva Noise Is For Heroes, resoconto sonoro quindicinale legato al nostro webzine. Si riparte con la Storia: Pere Ubu dal vivo, su un disco particolarmente buono, fuori da poco. Quindi una capatina a Bristol, città che regala sempre grosse gioie, le discese ardite di Grischa Lichtenberger e le risalite di Franck Vigroux, un tuffo nell’arcipelago post-industrial italiano e altro ancora; in onda su Fango Radio il venerdì alle quattro di pomeriggio.

Playlist

Heart Of Darkness – Pere Ubu

Verita Alla Fine – MXLX

Crisis – Finlay Shakespeare

snt 2cx – Grischa Lichtenberger

Beyond The Black Hole – Franck Vigroux

Frostless – KTL

Compensating Contemplation – Nimh & Rapoon

Almost With The Sun – Peter Brötzmann & Maâlem Moukhtar Gania & Hamid Drake

Knucklebuster – Muzz