Noise Is For Heroes #20

Con la puntata numero venti si conclude questa prima stagione di Noise Is For Heroes, esperimento “radiofonico” che vuole essere il resoconto sonoro quindicinale delle pagine elettroniche di The New Noise: fra i nomi tirati in ballo questa volta venerabili maestri come Laraaji e Egisto Macchi, il culto sotterraneo di Flavio Giurato e quel Pierre-Yves Macé autore di un titolo che nel 2020 ci è piaciuto tantissimo. Arrivederci a settembre: noise is for heroes, leave the music for zeros!

Totale Senso Di Non Appartenenza – Tuono

Into The Flesh – Riot Squad

Serpe – Serpe

Subterranean Messiah – Wren

Triskaidekaphilia – Sonar with David Torn

Lullaby – Tithe

Nobody Wants To Party With Us – Mrs. Piss

Rhapsodie Sur Fond Vert – Pierre-Yves Macé

Organo e Corda Arpa – Egisto Macchi

Lifting Me – Laraaji

Orbetello – Flavio Giurato