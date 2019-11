Noise Is For Heroes #2

Selezionare, parola magica che di questi tempi è sempre più importante, oltre che necessaria per muoversi tra le numerose proposte che ci arrivano tutti i giorni. Per la seconda puntata di Noise Is For Heroes si parte con l’indie-jazz di Matana Roberts passando per quello post-tutto dei giapponesi Kukangendai. Ci sono poi la prova tra hip hop ed elettronica dark di Zonal (feat. Moor Mother), il cantautorato super-maturo di un gigante come Bill Callahan e il rock-pop agrodolce di Griselda Masalagiken, compreso un atterraggio-finale morbido della sorpresa WOW, di casa Maple Death Records. La speciale copertina è di Agenzia Intergalattica Spaziale, ovvero Luca Tanzini, meglio conosciuto come Tab_ularasa. Ma come vedete dalla playlist c’è tanto altro, dunque vi consigliamo di ascoltare il podcast e di restare sintonizzati su Fango Radio.

Playlist

01. Matana Roberts: As Far as the Eye Can See

02. Kukangendai: Sougei

03. Daimon: Silent Organ

04. Pateras/Baxter/Brown: Inland 2

05. Schickert&Unsicker: Mauerharfe 3 – Konzert am 13.08.1990 (excerpt)

06. Keiji Haino, Merzbow, Balazs Pandi: I Want to Learn to Feel Everything in Each Single Breath (part II, excerpt)

07. Saadet Türköz/Elliott Sharp: Üyüm

08. Red Kite: Flew A Little Bullfinch Through The Window

09. Zonal (feat. Moor Mother): In A Cage

10. Bill Callahan: Confederate Jasmine

11. Griselda Masalagiken: Aggiornamenti

12. WOW: Niente Di Speciale

Ph: Agenzia Di Viaggi Interplanetaria