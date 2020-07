Noise Is For Heroes #19

Diamo il via alle selezioni con un omaggio al gigante che ci ha da poco lasciati, un ideale triello che vede a confronto il Morricone rock, quello western e il sonorizzatore: quindi l’intera facciata B di un disco “ultraterreno” uscito per Ideologic Organ, il nuovo di Noveller e quello degli Atavist, e poi ancora noise-rock, garage-rock, war-metal…

Playlist

Trafelato – Ennio Morricone

Tradimento Primo – Ennio Morricone

Parabola – Ennio Morricone

Nona, Decima et Morta, Face B – Golem Mecanique

Thorns – Noveller

Struggle – Atavist

Junkfuck – Yellow Kings

It’s A Beautiful Day For A Barbecue – Dead Jack And His Dry Bones

Human Animal – Revenge