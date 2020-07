Noise Is For Heroes #18

Si comincia con un promemoria dall’esordio di quello che fu il migliore Teatro Degli Orrori, quindi una bella abbuffata di riff, il confronto ravvicinato fra Amnesia Scanner e Arca, ancora due brani sick-hop scaturiti dall’asse Italia-Francia, un corposo estratto dalla collaborazione Jaeger-O’Rourke, ancora roba in area Širom, blues magistrale dalla west coast del tempo che fu per concludere: giù il sipario, applausi, prego.

Ascolta la puntata.

Playlist

Il Turbamento Della Gelosia – Il Teatro Degli Orrori

Kingsnake – Elm

You Who Has Never Sleep – Vile Creature

I’m A Slob – Hyle

AS Aca – Amnesia Scanner feat. Lalita

KLK – Arca feat. Rosalia

VLIENS – Skyler Durden, MARCELLO DELCARO, RIORAPS, Burla22

Così Smise Di Parlare Zarathustra – Napo, Olbos

In Cobalt Aura Sleeps 2 (excerpt) – Kassel Jaeger & Jim O’Rourke

Uncaged (take 1) – Martin Küchen & Samo Kutin

Barking Dog Blues – Peter Kaukonen