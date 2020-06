Noise Is For Heroes #17

Si comincia con un sostanzioso assaggio di una raccolta che ci piace già moltissimo, si tratta della collaborazione fra Light Item, l’etichetta co-fondata da Rico degli Uochi Toki, e Solium Records, label francese che si muove per territori affini. Quindi qualche nome nuovo (orecchie aperte per Mondoriviera!) e una carrellata di nomi meno nuovi che però come sempre fanno parlare, come Alva Noto, Anatrofobia, Stephen O’Malley, Einstürzende Neubauten e Cro-Mags. Finale sul velluto: buon ascolto.

Playlist

Smudged Out Passion – Ubik, Rico

VVE VRETHE ONES – Skyler Durden, TRAVIS OMEN, Stelvio

Xerrox Plongée – Alva Noto

Keeping Things Whole – Anatrofobia

Verissimo – Mondoriviera

North West Pt.2 – Trees Of Mint

Pāhoeohe – François J. Bonnet & Stephen O’Malley

Grazer Damm (Version Mit Streichern) – Einstürzende Neubauten

No One’s Coming – Cro-Mags

Sanctum – Secrets Of The Moon

Brother Can You Spare A Dime? – Phil Alvin