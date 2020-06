Noise Is For Heroes #16

Dischi bellissimi nella nuova puntata di Noise Is For Heroes, dal nuovo di Roly Porter (che abbiamo intervistato da poco) a Ghostpoet, dalla raccolta di inediti di quei mattacchioni degli Sleaford Mods a Nicolas Jaar; e poi ancora una nuova chicca dai norvegesi di Hubro, una collaborazione belga-haitiana arrivata via Svizzera e, per concludere, i Paradise Lost (abbiamo intervistato anche loro nella persona del chitarrista Greg Mackintosh). Pure stavolta ce n’è per tutti…

Roly Porter: Inflation Field

Chouk Bwa & The Ångstromers: Odjay – Nati Kongo

Nicolas Jaar: Mud

Ghostpoet: Concrete Pony

Caribou: Magpie

Sleaford Mods: McFlurry

Kim Myhr & Australian Art Orchestra: Part Three – No Walls, No Ceiling, No Windows

Walk Through Fire: Den Utan Botten

Paradise Lost: Darker Thoughts