Noise Is For Heroes #15

Due nuove rubriche hanno debuttato in questi giorni sulle pagine elettroniche del nostro magazine, “Weird Tales”, estratti di controstoria della popular music, e “Scrivere Con La Luce”, racconti scritti con una fotocamera in un solo scatto: nella nostra playlist troverete quindi Jack Casady che fa il punk e Butch Morris nella sua ultima Conduction. Vi facciamo inoltre gentile omaggio del ritorno a sorpresa dei Tasaday, degli OvO che twerkano e di altre golose primizie…

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Rope: Waiting For Myself Not So Patiently

02. Golden Light: Sacred Colour Of The Source Of Light

03. SVT: Money Street

04. Okkultokrati: Freezing Vortex Death Dreamer

05. Silent Fires: From The Entrance Of Love

06. OvO: Voodoo Twerk

07. Clarice Jensen: Metastable

08. Giulio Aldinucci: Rhizomatic Realities

09. Tasaday: Atlantide MB

10. Lawrence D. Butch Morris: Possible Universe… Part Five