Noise Is For Heroes #14

In questa puntata trovate gli U.S. Christmas che rifanno gli Hawkwind (abbiamo da poco intervistato Nate Hall, mica cotica) due dischi che ci hanno colpito particolarmente (Oranssi Pazuzu e Horse Lords), un Mai Mai Mai fresco di clausura e, per finire, il mio personalissimo disco per l’estate che, virus o no, sta bussando alla porta.

Playlist

01. Mick Harvey: Vietnam

02. U.S. Christmas: Master Of The Universe

03. Redwood Hill: No Horizon

04. Fange: À Tombeaux Ouverts

05. Iiah: 20.9%

06. Mai Mai Mai: Azione

07. Oranssi Pazuzu: Oikeamielisten Sali

08. Horse Lords: Against Gravity

09. Sonikku (feat. Chester Lockhart): Remember To Forget Me