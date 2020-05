Noise Is For Heroes #13

Cambio di programmazione per il nostro podcast che adesso andrà in rete ogni due giovedì, stesso orario, sempre su Fango Radio, solita modalità: un’ora di musiche altre estrapolate dal nostro webzine. Questa settimana spazio, fra le altre cose, per un’interessante compilation a scopo benefico appena uscita, un album “scomposto” da Boston (in evidente anticipo sulle restrizioni da pandemia), e un cd/photobook estremamente affascinante (qui è il titolo a rientrare in qualche modo nel campo della profezia): sempre sul pezzo.

Playlist

Gnaw: Kollaps

Ehnahre: The One I Desire

Adriano Zanni: I Giorni Di Myspace

Camilla Pisani: I’ve Never Been Able To Wedge My Smiles And Panic Attacks

dTHEd: ╞5╡იL⍤⅁Ɽдო

Erlend Apneseth: Gruvene

Lorenzo Senni: The Power Of Falling

Nazar: Immortal