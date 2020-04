Noise Is For Heroes #12

L’otto aprile di 40 anni fa The Cure pubblicavano “A Forest”, uno dei brani più iconici della band: celebriamo la ricorrenza con due versioni appena uscite del pezzo, una in testa l’altra in coda, una più bella dell’altra. In mezzo largo spazio al nuovo dei Necks (non sarò certo io a prendermi la responsabilità di tagliare una loro traccia!) e altre cosette da leccarsi le orecchie.

Playlist

01. Sator: A Forest (The Cure)

02. The Love Supreme: Scalford Rain

03. Human Impact: November

04. Igorrr: Very Noise

05. The Necks: Bloom

06. Tētēma: Sun Undone

07. Dans Les Arbres: Mausoleum Part 3A

08. Alva Noto: A Forest (The Cure)