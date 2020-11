Noise Attack! – 9/11/20

A Noise Attack! puntata con il death metal a farla da padrone e un paio di nomi storici che tornano a reclamare il loro posto nella scena.

NOISE ATTACK! puntata n.7 (9 novembre 2020)

PRIZE, “Very Pretty”

GET A GRIP “United Fight”

CRIMINAL INSTINCT “Skull Fucked” / “More Miles”

BENEDICTION, “Scriptures In Scarlet”

LIK, “Becoming”

NECROPHOBIC, “The Infernal Depths Of Eternity”

GOREPHILIA, “Perpetual Procession”

HELLRIPPER, “Beyond The Convent Walls”

PEST CONTROL, “The Fumigator”

SPEEDWAY “Endless Stride”

GLACIAL DESCENT, “Paid In Blood”