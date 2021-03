Noise Attack! – 8/3/21

A questo giro non possiamo che segnalarvi i Gulch, nome sotto i riflettori dei più attenti e freschi autori di uno split su Triple B con i Sunami.

Playlist

END GAME, “Hourglass”

SUNAMI, “Step Up”

GULCH, “Accelerator”

PHAZE TWO, “Rule Them Out”

MOMENTUM, “3:AM”

GRIDIRON, “What Can You Do?”

GO VETERANS, “Signs”

WRITHING, “Eternalised In Rot”

WEREWOLVES, “I Don’t Like You”

INCREMATE, “Retaliation”

LAST RETCH, “Psicocybin God”

CHAOTIAN, “Adipocere Feast”

GRAVE CRAWLER, “Procreate, Contaminate, Annihilate”