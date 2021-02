Noise Attack! – 8/2/21

Oggi vi presentiamo il nuovo ep dei Cruel Hand, formazione del Maine che ci propone un crossover furioso e metallico con più di un richiamo ai Life Of Agony. Qui, invece, il link alla puntata di lunedì 8 febbraio.

Playlist

CORNERED, “Realm Of Misery”

CRUEL HAND, “Get Off The Cross”

FADING SIGNAL, “Staring At The Sun”

COLOSSUS, “Colossus” / “King Is Dead”

CRUCIFY ME, “The Mark Of A Coward” / “When Will It End”

REFRACTIVE ERRORS, “S.P.” / “Cash Out”

STRANGLE YOU, “Against The Grain”

CLIMATE OF FEAR, “Manifactured Discontent”

FACE FIRST, “Exiled From Life”

VICIOUS BLADE, “Claustrophobia”

COFFINS, “Things Infestation”

PHANTOM CRAWL, “Souls Of The Sanatorium”

WRATHRONE, “Darkness Concealing Chaos”

DEVOTION, “Feast Of Esdras”