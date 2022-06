Noise Attack! – 6/6/22

Puntata ricca di proposte interessanti, ma la pole position la vincono di prepotenza i Grave Infestation con il loro nuovo disco in uscita per Invictus Productions.

Playlist

ROUGH GROUND, “No More Pressure”

RAW LIFE, “Choke”

SISSYFIT, “She, Lilith, Regrets You”

STATEMENT OF PRIDE, “Refuse To Fall”

BLAME GOD, “Home Invasion”

NO PRESSURE, “Sour”

SLIME LORD, “Death On The Bayou”

GRAVE INFESTATION, “Slaughter, Then Laughter”

BAEST, “Justitia”

CHURCH OF DISGUST, “At The Piliar Of Souls”

LAWLIFE, “My Will”

QUALIFIER, “Interchangeable Parts”

WISE UP, “Shattered”