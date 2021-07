Noise Attack! – 5/7/21

Questa volta vi segnaliamo la compilation della Last Ride Records da cui è estratto il brano degli Speed “We See U”.

Playlist

SECTION H8, “Nightmare”

SPEED, “We See U”

TIME AND PRESSURE, “Wrapped Up”/ “Horoscope Nine”

MOURNING, “Wall Of Grief”

CAELIBATUS, “Lost Soul Of War”

SOUL CRAFT, “Sloth” / “Cover Your Eyes”

DARE, “Different Method”

STINKER, “Discontent”

INHUMAN CONDITION, “Fait Accompli”

CEREBRAL ROT, “Excretion Of Mortality”

ABYTHIC, “Endless Tide”

REAPER, “Raid The Heavens”