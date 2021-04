Noise Attack! – 5/4/21

In questa puntata, oltre ai nostri beniamini Memoriam, vi segnaliamo i greci Rapture e il loro feroce death/thrash.

Playlist

SPARK, “Nothing (To You)”

NO ESCAPE, “Everything You Need”

OZONE, “Give It A Rest”

KILLING FROST, “Killing Frost”

CURSED BLOOD, “The World Of Madness”

NERVOUS SS, “Putrid Stench” / “Mortal Disdain”

RAT CAGE, “Weapon Desire”

SLANT, “Stagnation”

CONVERGE, “Hellbound” / “Vengeance”

MEMORIAM, “This War Is Won”

RAPTURE, “Malevolent Demise Incarnation”

TURRIS EBURNEA, “Unifield Fields”

BECERUS, “hymn To Ungainly Corpulence”