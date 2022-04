Noise Attack! – 4/4/22

A volte la scelta appare scontata, impossibile infatti non citare un nome sempre più nel radar dei soliti ben informati come i Berthold City, freschi autori di un album su War Records. Qui la puntata.

Playlist

INJURY TIME, “Sitting Target”

BERTHOLD CITY, “Only Truth Wins”

CRUCIAL RESPONSE, “Born By Hate” / “Skip”

RECKONING FORCE, “Breaking Point”

FATAL WOUND, “Master’s Voice” / “Sinew”

END ON END, “All You Can Do”

GRIDIRON, “Helta Skelta”

REPULSIONE, “Underground Greatness”

COUPLE SKATE, “Abra Cadaver” / “A Corpse Is A Corpse, Of Course Of Course”

VILE SECRETION, “Perpetual Dismemberment”

DESOLATE SHRINE, “The World Dying”

ANATOMIA, “Bound By Death”