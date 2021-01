Noise Attack! – 4/1/21

Apriamo l’anno con la segnalazione dei Rain Of Salvation, hardcore decisamente energico e arrogante, con un retrogusto anni Novanta e la voglia di fare la propria parte per migliorare la società (non a caso tutti i ricavati dell’ep verranno devoluti a fondi di sostegno per l’eguaglianza e la causa BLM)

Playlist

THE END OF EVERYTHING, “Force Fed Lies”

BIG CHEESE, “Discrown”

LIFE’S QUESTION, “Cracks In The Floor Of Heaven”

RAIN OF SALVATION, “October Sky”

REACH OUT, “Struggle Life”, “We Hold Me Back”

STALAG 13, “Fill In The silence”

FORCED NEGLECT, “The Poison Of The Fang”

AZARATH, “Sancta Dei Meretrix”

WOMBBATH, “Brutal Mights”

GROTESQUE CEREMONIUM, “Salvation In Damnation”

OBTURATE, “Carnal Putrefaction”

DISBURIED, “Rotting Flesh”

DEMOTED, “Envenomed Redemption”

CONCRETE, “World Tomb”