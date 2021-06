Noise Attack! – 31/5/21

Oggi lo spot tocca agli 80HD e al loro energico hardcore, anche se la partenza è affidata agli storici Dismember e al loro death d’annata. Qui tutta la puntata.

Playlist

DISMEMBER, “Intro” / “Dismembered”

MEPHITIC GRAVE, “Chtonicon”

MORBIFIC, “Ravening Slasher Creep”

TOXAEMIA, “Buried In Rot”

SHADOWLAND, “Lost City”

EDEN IS GONE, “Punishment”

MOUTH FOR WAR, “Nails In My Coffin”

WISH, “Conflict Of Loyalty”

80HD, “80hd” / “Violence, Waiting For You”

GRIDIRON, “Triple Heat”

DESPIZE, “Deep Wire”

INFITAR, “Kejam Temaran”

TRAUMA, “Reign Of Terror”