Noise Attack! – 3/5/21

Continuano le celebrazioni dell’epoca d’oro del metal estremo con alcuni nomi che hanno fatto la storia, ma non mancano le nuove leve tra cui oggi vi segnaliamo i Perilaxe Occlusion, portata per stomaci forti direttamente dall’Ontario.

Playlist

FORCE OF DENIAL, “Through My Eyes”

ANTAGONIST A.D., “Blade Of Truth”

BRIDGE BURNER, “Flaying God’s Children”

BY ALL MEANZ, “Ice Cold”

KINGPIN, “Sacrum”

AUTOPSY, “Destined To Fester”

ENDSEEKER, “Unholy Rites”

TRIBAL GAZE, “Astral Nameless”

REVEL IN FLESH, “The Ascension”

MORGOTH, “End To Temptation”

PERILAXE OCCLUSION, “Death Bias Alpha”

UNLEASHED, “If They Had Eyes”