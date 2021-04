Noise Attack! – 29/3/21

Questa settimana non può mancare un saluto a Gigo degli Impact, ai quali spetta l’apertura di puntata.

Tra le molte proposte, vi segnaliamo lo split tra Pain Of Truth e Age Of Apocalypse uscito per la Daze, label con base nel Connecticut.

Playlist

IMPACT, “Dolci Sensazioni”

WORN, “Paint The Corpse”

EXTINGUISH, “Unconquered”

PAIN OF TRUTH, “scarred”

AGE OF APOCALYPSE, “Greed”

BUSHIDO CODE, “Harvest”

EXPRESS, “Underneath”

R.A.T.S., “Set Fire To The Fury”

SUBSTANCE CONTROL, “Sacrifice”

CAULDRON, “F.Y.S.”

PARANORM, “Cannibal”

GRAVESEND, “Unclaimed Remains”

CRYPTUM, “Post Mortem Interval”

MISCREATED, “Snitch”

SEPULTURA, “Arise”