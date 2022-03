Noise Attack! – 28/2/22

I Rapid Fire vengono dal North Carolina, propongono un hardcore vecchia scuola con chiari richiami alla costa Est ed escono per Safe Inside Records. In poche parole perfetti per presentare questa nuova puntata di Noise Attack.

Playlist

TWIST OF CAIN, “Zero Hour”

VOMITO DEL TIAMAT, “Atlantide”

FORCED TO SUFFER, “Pushing Through”

SEPULTURA, “Territory”

PREJUDIZE, “Coward”

SPIRAL, “Monarch”

SUNAMI, “Die Slow”

IGNITE, “This Day”

RAPID FIRE, “WDYC” / “Never There”

IMMERSED IN PAIN, “Conditioned To Slaughter”

IMMOLATION, “Blooded”

CAPTIVE, “Immobilized”