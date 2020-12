Noise Attack! – 28/12/20

Tra i gruppi di questa puntata, menzione per i Change da Seattle, gruppo old-school con alla voce Aram, già visto in azione con Champion e Betrayed.

Playlist

LINK BY LINK, “Link By Link”

BETTER RUN, “The Fight For Mother Earth”/”To Live Free”

CHANGE, “Beyond”

PURGATORY, “Stack ‘em Up”

REAL WORLD, “Paralyzed”

BRUTE, living “Right”

SPINE, “L.O.H.” / “L.O.V.”

COMBUST, “Missing Piece”

EXPOSURE, “Charon’s Obol”

SOULBURN, “Anointed Blessed And Born For Burning”

AVLIVAD, “Moldy Pinnacles”

DEPRAVITY, “Invalid Majesty”

PUTREFIANCE, “Unholy Procession”