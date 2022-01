Noise Attack! – 27/12/21

Ultima puntata dell’anno, l’occasione perfetta per tirare le somme e sottolineare qualche nome da portarci nel 2022.

Gulch, Gatecreeper e Coffin Mulch sono stati di sicuro tra i più citati e sotto i riflettori per quanto riguarda la scena estrema underground, mentre tra i nomi storici (almeno, per i musicisti coinvolti) non possiamo che citare i Memoriam e ricordare la chiacchierata di The New Noise con Karl Willetts.

Playlist

KICKBACK, “Heaven And Hell”

GATECREEPER, “Sick Of Being Sober”/“Rusted Gold”/“Depraved Not Deprived”

COFFINS, “Thing Infestation”

WORST DOUBT, “Extinction”

CIVILIAN MIND, “Where Do I Begin?”

GULCH, “Accelerator”

BAEST, “Purification Through Mutilation”

AGE OF APOCALYPSE, “Greed”

NERVOUS SS, “Putrid Stench”/“Mortal Disdain”

MEMORIAM, “This War Is Won”

COFFIN MULCH, “Onward To Death”

PEST CONTROL, “Rat Race”

SPECTRAL WOUND, “Frigid And Spellbound”

DIABOLIZER, “Sulphuric Vengeance”

THE PACK, “Down The Drain”/“Time And Time Again”

EKULU, “Proven Wrong”