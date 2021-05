Noise Attack! – 26/4/21

Oggi celebriamo alcune pietre miliari del death metal targate 1991 e, per il reparto novità, vi segnaliamo i Deathswarm su FDA Records.

Qui la puntata.

Playlist

DEVASTATION, “Deliver The Suffering”

PEST CONTROL, “Rat Race”

EXCUSED DUTY, “Crucifixion”

SORCERER, “Bury The Hatchet”

REJOICE, “Monstrous Dove”

MINDFORCE, “firestarter”

DEAD HEAT, “True Blue”

MALEVOLENT CREATION, “Premature Burial”

METHAROMA, “Self Preservation”

DEATHSWARM, “Unblessed Be Catharsis”

ASPHYX, “The Sickening Dwell”

BAALBERITH, “Tons Of Mud”