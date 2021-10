Noise Attack! – 25/10/21

Dopo qualche puntata con ospiti in studio si torna in solitaria con una scaletta ricca di nomi da tenere d’occhio. Suggeriamo i Burning Lord, radici salde nella scena hardcore primi anni Novanta sull’asse New York/Boston ma con un piglio attuale.

Playlist

GUILT TRIP, “Fraction Of Time”

BURNING LORD, “The Snake”

BESKAR, “Former Friend, Better Enemy”

UNBLIND, “Refuge”

THINK TWICE, “Loud And Clear” – “Step Aside” “Search And Destroy”

ELECTROCUTIONER, “Electrocutioner”

DECREPISY, “Embodied Decomposition”

HOODED MENACE, “Blood Ornaments”

NEKROMANTHEON, “Neptune Descent”

DEATH, “Lack Of Comprehension”