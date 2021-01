Noise Attack! – 25/1/21

Questa settimana segnaliamo i Gatecreeper, tornati di recente con un disco di cui si fa un gran parlare e freschi di contratto con la Nuclear Blast.

Ascolta la puntata.

Playlist

WORLD OF PLEASURE, “Domination”

NEGATIVE FORCE, “Ego Whip”

BURN AWAY, “Stolen Eyes”

IRON DEFIENCY, “No More”

TEN HIGH, “Glasses On”

NSA, “You Killed It”

OLD GHOSTS, “Prey”

RAVAGE REALM, “War Hungry”

CONSTRUCT OF LETHE, “A Prayer Of Scourges”

GATECREEPER, “Sick Of Being Sober”/ “Rusted Gold”/ “Depraved Not Deprived”

R.I.P., “Acid Mutilation”

STASS, “As The Seasons Bleach Your Bones”

ROTTEN COFFIN, “Embroidered With Suffering”

SLAUGHTERDAY, “Impenitent Agony”