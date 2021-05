Noise Attack! – 24/5/21

Per la puntata del 24 maggio i riflettori sono puntati sugli inglesi Grave Miasma, band di cui parlano in molti, ma soprattutto The New Noise qui. Per i più curiosi, sul sito c’è anche un’intervista del 2018 al gruppo.

Playlist

MORBID ANGEL, “Blessed Are The Sick / Leading The Rats”

HELSLAVE, “Thy Will Be Done”

GRACELESS, “Malignant Seed”

ENDLESS FALL, “The Garden”

IMPRISONED, “Devil On My Shoulder”

INCISION, “Remains”

SIDE EYE, “Nature’s Choice”

LIFECRUSHER, “Unexist” / “Accomplice”

PURE HELL, “Never Saw It Coming”

ANGELUS APATRIDA, “Rise Or Fall”

GRAVE MIASMA, “Ancestral Waters”

CANCER, “Internal Decay”

MORBID ANGEL, “Desolate Ways”