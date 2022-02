Noise Attack! – 24/1/22

Non è stato facile questa volta scegliere un nome da segnalarvi, vista la quantità di band interessanti presenti in scaletta, ai punti si sono imposti i Blueprint, hardcore potente e dall’impatto devastante da Philadelphia.

Playlist

NO SOLACE, “Septic/Sever”

GREATER PAIN, “Epiphany Of Hypocrisy”

RESIDUAL HAUNTING, “Never Bow”

EIGHTFOLD PATH, “Genesistral”

BERTHOLD CITY, “With This Regret”

LIFE OF CRIME, “Trances”

BLUEPRINT, “Freedom” / “Nail In The Coffin”

BREAK THE CYCLE, “Locked Away”

SKULL CRACK, “Revenge On Wall Street” / “Bring Back The Guillotine”

DARKENED, “The Slime Runs Down Your Throat”

DRUID LORD, “Thirteen Days Of Death”

INTO THE FUCKING GRAVE, “Sindrome De Inconformismo”