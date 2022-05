Noise Attack! – 23/5/22

Tra i molti nomi storici presenti in scaletta a questo giro lasciamo spazio al nuovo disco degli Assumption, realtà italiana a cavallo tra death, doom e psichedelia che vede al suo interno alcuni musicisti spesso ospiti di The New Noise, sulla quale torneremo presto in modo approfondito.

Playlist

OBITUARY, “I’m In Pain”

NEUROSIS, “Souls At Zero”

ASSUMPTION, “Oration”

KRYPT, “Nosophobic”

KILLING TIME, “Fools die”

WIDE AWAKE, “The Truth”

WIDE MAN, “Levitate”

EARTH CRISIS, “Names Carved Into Granite”

INCANTATION, “Rotting Spiritual Embodiment”

THE SCUM, “The Hunger”

YOUTH OF TODAY, “Expectations”

BE WELL, “Treadless”

BATTERY, “We Won’t Fall”