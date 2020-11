Noise Attack! – 23/11/20

Al solito hardcore e death metal la fanno da padroni nella playlist di Noise Attack, con una menzione speciale per i Fists Of Fury, dei quali vi segnaliamo il Bandcamp.

Playlist

VANGUARD, “Defeatist”

PEACEMAKER, “Break Ya Kneck”

CHAIN REACTION, “Disconnect”

SUBZERO, “Necropolis (City Of The Damned)”

REACHING OUT, “Prototype”

FISTS OF FURY, “>New Age Of Dread”

MASTERMIND, “Stuck In A Rut”

CROSS BRINGER, “The Battle Of The Weak”

LIE IN RUINS, “Drowned”

MONSTROUS, “Rise Of The Malevolent”

DEHUMAN REIGN, “Kill To Live”

PUTERAEON, “Permeation”

MUTATED, “Human Scourge”