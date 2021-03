Noise Attack! – 22/3/21

Tra i molti nomi interessanti presenti in puntata, vi segnaliamo i Thronehammer, sul cui nuovo disco Incantation Rites torneremo a breve con recensione e intervista.

Playlist

GOD’S HATE, “God’s Hate”

DOMAIN, “Persever Through Suffering”

PORCUPINE, “Repent” – “Funeral Grief”

MOVE, “Righteous Unrest”

ARM’S REACH, “Bad Reputation” – “War With A Badge”

SECTOR, “The Mark”

RAW LIFE, “Living In A Spite”

THIRDFACE, “Villains!”

FOSSILIZATION, “Caronte”

THRONEHAMMER, “Eternal Thralldom”

ABOMINATED, “Merciless Aggression”

TORTURE RACK, “Lord Of The Massgrave”