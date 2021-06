Noise Attack! – 21/6/21

Finalmente si torna in diretta dalla radio. Tra i nomi nuovi oggi segnaliamo i newyorkesi Ekulu. Spazio anche alla ristampa dei Cerebral Disfunction uscita per la End Of Silence.

Playlist

MOVIN’ TARGET “deception”

TIMES OF DESPERATION “the blood is on your hands”

BLOOD SERMON “fucking mess”

DEAD HEAT “world at war”

EKULU “proven wrong”

SELF INFLICTED DEATH SENTENCE “counterfeit”

DEFICIT “paranoia”/“uphill”

SPECIAL BRANCH “lethal force”/“blueshirt victim”

CEREBRAL DISFUNCTION “infective influence”/“slide on the vomit”

MORBID BREATH “ancient beasts”

OLDSKULL “murky waters”