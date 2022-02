Noise Attack! – 21/2/22

Gli Inclination si fanno notare con il loro hardcore potente nel menù del nuovo banchetto a base di suoni estremi.

DIZTORT, “Break Me Out”

WITHOUT PEACE, “Leave This Place”

SLAYER, “Seasons In The Abyss”

CEMENTED IN FEAR, “Keep Up”

END REIGN, “Divine Abysmal End”

SI DIOS QUIERE, “Crime War”

INCLINATION, “Thoughts And Prayers”

CLOBBER, “Karens, Gammons, Hippies And Conspiracies”/ “The World’s Gone Mental”

NECROPHAGUS, “Wreaker Of Pain”

NAPALM DEATH, “Narcissus”

CREEPING FLESH, “Finest Hour”

FATHER BEFOULED, “Enlightenment In Torture”