Noise Attack! – 21/12/20

Durante la puntata Andrea Capò Corsetti e Monica RageApart Miceli presentano il libro Schegge Di Rumore, storie di hardcore vecchia scuola nell’Italia anni ’90 raccontate da alcuni dei protagonisti.

Playlist

FOREST IN BLOOD, “Haut Et Court”

NO SAVING GRACE, “Private Hell”

STRUCK NERVE, “All Talk”

MIL-SPEC, “Counter Culture”

KIZMET, “Slip”

SOUTHPATH, “Saviour”

AFFLUENTE, “Fantasmi Della Vita”

FUCK THE FACTS, “Sans Lumiere”/ “Sans Recines”

OF FEATHER AND BONE, “Entropic Self Immolation”

DEEDS OF FLESH, “Catacombs Of The Monolith”

HYPERDONTIA, “Punctured Soul”