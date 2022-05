Noise Attack! – 2/5/22

Chiusura di puntata dedicata ad un musicista straordinario che purtroppo ci ha lasciato.

Gabe Serbian ha militato in formazioni quali Locust, Dead Cross, Cattle Decapitation, Retox, Zu e molte altre ancora, entrando di diritto nelle fila di chi ha segnato in modo indelebile l’evoluzione della musica che amiamo. Un altra perdita con cui non sarà facile fare i conti.

Tra gli emergenti segnaliamo gli Schizophrenia, band belga ma con bassista/cantante italiano, forti di un potentissimo death thrash vecchia scuola.

Playlist

KHASM, “Rat’s Nest”

FADING FAST, “Old Skin”

SANCTUARY, “All Is Illusion”

NOT ONE TRUTH, “Alive In My Blood”

BLIND TO LIFE, “Cross Me Once”

SHIT EATING GRIN, “Body In Tha Dirt”

BLAZE, “Constant Waiting” / “Obey And Swallow”

VILE FUTURE, “Schiavi Per Il Loro Potere”

UNDERGANG, “Helt Til Roterne”

TRIBAL GAZE, “The Grand Arrival”

CORPSESSED, “Rentless Entropy”

SCHIZOPHRENIA, “Souls Of Retribution”

THE LOCUST, “Moth Eaten Deer Head”