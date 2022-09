Noise Attack! – 19/9/22

Nuova stagione di Noise Attack! e nuovi consigli per gli ascolti tra hardcore e death metal.

Per l’Italia non potevano mancare gli Scheletro con il loro nuovo album.

Per gli stranieri invece diamo spazio ai Lawful Killing e alla loro miscela tra hardcore e thrash, ovvero il buon vecchio crossover, direttamente da Londra.

Playlist

FORCE, “No One To Trust”/“Forced Expression”

RUST, “Overstep”

SIDESTEP, “Piece Out”

LAWFUL KILLING, “Telling It Like It Is”

SCHELETRO, “Il Vizio Di Vivere”

SCHOOL DRUGS, “No Taste”/“Broken”

INCLINATION, “Epidemic”

RITUAL MASS, “Servant”

SEDIMENTUM, “Necromasse”

FLESH CRUSHER, “Demonic Possession”

VRENTH, “Curse Of The Living And Of The Dead”

MONGREL, “Off The Leash”