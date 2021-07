Noise Attack! – 19/7/21

Puntata ricca di nomi interessanti tra nuove proposte e nomi storici tornati in pista. Per le segnalazioni non possiamo esimerci dal suggerirvi i Ravager, Bay Area thrash dalla bassa Sassonia.

Playlist

ILLEGAL CORPSE, “Green War”

RAVAGER, “Planet Hate”

IMMORTAL WAR, “Severed Angel’s Head”

ISOLATION, “Preacer Of Deceit”

FURTHEST FROM THE LIGHT, “Confess”

ENERVATE, “Scars Of Love”

SOUL TO KEEP, “Silver Spoon”

THE DEAD LINE, “An Understanding”

FEVER, “Today”

FULCI, “Tomb”

PESTILENCE, “Mortifervm”

GHASTLY, “Parasites”

MASSACRE, “From Beyond 2021”