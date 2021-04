Noise Attack! – 19/4/21

Oltre al nuovo disco dei Cannibal Corpse, che non hanno certo bisogno di presentazioni, tra i nomi nuovi vi segnaliamo gli scozzesi Coffin Mulch, sempre nel segno della vecchia scuola death metal.

Ascolta la puntata.

Playlist

TERRORDOME, “Worried Again”

FINAL FORM, “Final Form”/ “Snake Brain”

STEEL NATION, “Blood Sucker”

PURGATORY, “Loyalty Denied”

POWER AGE, “Fascist Scum”

HARD STRIKE, “Time For A Change”

LILITH, “Indoctrinate”

ENSLAVE, “Deserter”

WHIPSTRIKER, “Restless Dogs”

EXAUGURATE, “Enveloped”

CANNIBAL CORPSE, “Condamnation Contagion”

COFFIN MULCH, “Onward To Death”

THE PLAGUE, “Effigy Of The Rotten”