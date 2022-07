Noise Attack! – 18/7/22

Chiusura di stagione in bellezza con i Ferum e con un’anteprima del loro nuovo disco in uscita ad agosto per Avantgarde.

Playlist

HEAT, “Twisted”

IRON DEFICIENCY, “On The Edge”

REJECTION PACT, “Hired Goons”

MORBID RIOT, “Last Bullet”

WYLD TIMEZ, “Thunder And Steel”

CRUCIFIER, “Chime Of The Hoat’s Headbell”

FIRST DAY OUT, “Charge It To The Game” / “Don’t Be Surprised”

SADISTIC INTENT, “Ancient Black Earth”

OBSCENE, “Faith Through Pain”

DEFECTED DECAY, “Commit To The Fire”

SEVERE TORTURE, “Fisting The Sockets”

FERUM, “The Undead Truth”